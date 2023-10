Niger: 29 soldats tués dans une nouvelle attaque de djihadistes présumés

«Un détachement des forces de sécurité a fait l’objet d’une attaque complexe au nord-ouest de Tabatol, combinant l’utilisation d’engins explosifs improvisés et de véhicules kamikazes par plus d’une centaine de terroristes», indique un communiqué lu à la télévision nationale. «Le bilan provisoire de cette attaque est le suivant: coté ami, 29 soldats sont tombés en héros, deux ont été gravement blessés», poursuit le texte qui précise que «plusieurs dizaines de terroristes» ont été tués.

Le plus lourd bilan depuis le coup d’État

Il s’agit du plus lourd bilan depuis l’arrivée au pouvoir des militaires, qui avaient justifié leur coup d’État du 26 juillet notamment par la dégradation de la situation sécuritaire. Jeudi, sept soldats avaient été tués, toujours dans l’ouest du pays et cinq autres dans un accident de la circulation en réponse à cette attaque. Mi-août, au moins 17 soldats nigériens avaient été tués et 20 blessés dans une attaque de djihadistes présumés perpétrée près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso.