Niger: Après le coup d’Etat, la cacophonie diplomatique internationale

Conséquences «calamiteuses»?

Les régimes militaires du Mali et du Burkina, voisins du Niger et membres sous sanctions de la Cedeao, ont de leur côté clairement affiché leur solidarité avec Niamey. Solomon Dersso, directeur du groupe de recherche panafricain Amani Africa, craint, comme d’autres, qu’une intervention armée n’ait des «conséquences calamiteuses».

Les importantes sanctions économiques prises par le groupe régional et ses menaces militaires «ont donné à la junte le prétexte pour attiser la ferveur nationaliste des Nigériens, et surfer sur les sentiments anticolonialistes», écrivait-il en début de semaine. De fait, l’opération en question, dont les détails restent inconnus, semble improbable sans soutien de l’Union africaine. Or, celle-ci s’est réunie lundi et n’a pas communiqué depuis, signe des divergences en son sein sur le sujet.