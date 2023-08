Douze soldats tués lors d’une embuscade au Niger

Un repaire de jihadistes

La région de Tillabéri est située dans la zone dite des «trois frontières» entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, un repaire pour les jihadistes sahéliens affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique. Depuis des années, cette partie du Niger est régulièrement visée par les assauts de ces groupes armés malgré le déploiement massif des forces antijihadistes.

La semaine dernière, au moins 17 soldats nigériens ont été tués et 20 blessés dans une embuscade de jihadistes présumés dans le département de Torodi, près de la frontière avec le Burkina Faso, selon le ministère de la Défense, avant que les militaires ne détruisent les motos des assaillants.

La «dégradation de la situation sécuritaire» au Niger a été l’un des principaux points mentionnés par les membres du régime militaire pour justifier leur coup d’Etat du 26 juillet, qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Selon l’ONG Acled qui répertorie les victimes des conflits à travers le monde, sur les six premiers mois de l’année 2023, les attaques sur les civils avaient baissé de 49% par rapport aux six premiers mois de l’année 2022, et le nombre de morts de 16%.