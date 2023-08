Niger: La transition «ne saurait aller au-delà de trois ans»

Une délégation ouest-africaine s’est rendue à Niamey samedi pour trouver une solution diplomatique à la crise au Niger, tandis que le nouvel homme fort du pays, le général Abdourahamane Tiani, a annoncé une période de transition de trois ans maximum et mis en garde les pays étrangers contre une éventuelle intervention militaire.

«Notre ambition n’est pas de confisquer le pouvoir», a déclaré samedi soir le général Abdourahamane Tiani, arrivé au pouvoir le 26 juillet par un coup d’État. Dans une allocution télévisée d’une dizaine de minutes, sur un ton martial, il a précisé que la durée de la transition «ne saurait aller au-delà de trois ans» et convoqué un «dialogue national» qui devra formuler des «propositions concrètes» sous 30 jours, afin de poser «les fondements d’une nouvelle vie constitutionnelle».

Mohamed Bazoum «a le moral»

Samedi, une délégation conduite par l’ancien président nigérian Abdulsalami Abubakar a été accueillie à l’aéroport par le nouveau premier ministre nommé par les militaires, Ali Mahaman Lamine Zeine. Elle a pu rencontrer le président déchu Mohamed Bazoum qui est retenu prisonnier depuis le coup d’État du 26 juillet et dont la Cedeao et de nombreux pays exigent la libération et le retour au pouvoir.