Niger: Le président déchu du Niger Mohamed Bazoum saisit la justice

Le président nigérien déchu Mohamed Bazoum a saisi la justice ouest-africaine pour obtenir sa libération et le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays, après un coup d’État qui l’a renversé le 26 juillet, a annoncé mercredi à l’AFP son avocat sénégalais, Seydou Diagne.

La requête déposée devant la Cour de justice de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) le 18 septembre invoque «l’arrestation arbitraire» et «la violation de la liberté d’aller et venir» du président Mohamed Bazoum, de sa femme Haziza et de son fils Salem, détenus avec lui au palais présidentiel depuis le coup d’État.