Niger: Le régime accuse le chef de l’ONU d’«agissements perfides»

«Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP, auteurs du coup d’État, NDLR) et le gouvernement de la république du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui sont de sorte à saper tout effort de sortie de crise dans notre pays», indique un communiqué lu à la télévision publique.

Le Niger «récuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d’un État souverain», ajoute le texte qui dénonce «la complicité de la France et de deux chefs d’État francophones» ouest-africains, sans les citer.

Avis de recherche

Ces personnalités sont «considérées comme en fuite» et recherchées pour leur présumée «implication dans une affaire de trahison et complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté et à l’autorité de l’État» à la suite des «événements de changement de régime le 26 juillet», précise un message de la Brigade de Recherches de la gendarmerie nationale nigérienne.