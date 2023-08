Le régime militaire ne peut pas accueillir la Cedeao au Niger

«Le contexte actuel de colère et de révolte des populations, suite aux sanctions imposées par la Cedeao, ne permet pas d’accueillir ladite délégation dans la sérénité et la sécurité requises», a indiqué une lettre officielle du ministère nigérien des Affaires étrangères adressée à la représentation de la Cedeao à Niamey. «Le report de la mission annoncée» pour mardi «à Niamey s’avère nécessaire, tout comme la révision de certains aspects du programme, dont les rencontres avec certaines personnalités qui ne peuvent avoir lieu pour des raisons évidentes de sécurité, dans cette atmosphère de menace d’agression contre le Niger», ajoute cette lettre datée de lundi, et dont l’AFP a obtenu copie mardi.