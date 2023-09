Le Niger accuse le Bénin «d’envisager une agression»

Menace d’une intervention

La Cedeao brandit depuis plusieurs semaines la menace d’une intervention militaire au Niger pour rétablir l’ordre constitutionnel et réinstaurer dans ses fonctions le président déchu Mohamed Bazoum, retenu prisonnier et qui refuse de démissionner.

Cet accord avec le Bénin portait notamment sur l’échange de renseignements, l’assistance aérienne pour suivre les mouvements des djihadistes et des opérations conjointes entre les deux armées béninoise et nigérienne. Le nord du Bénin, frontalier du Niger et du Burkina Faso, deux pays minés par des violences djihadistes récurrentes, a été le théâtre ces derniers mois d’attaques et d’incursions de ces groupes.