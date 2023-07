Niger : Milliers de manifestants devant l’ambassade de France

Des manifestants avec un drapeau russe et des pancartes antifrançaises, le 30 juillet 2023 à Niamey.

Certains ont insisté pour entrer dans le bâtiment, d’autres ont arraché la plaque affichant «Ambassade de France au Niger», avant de la piétiner sur le goudron et de la remplacer par des drapeaux russes et nigériens. L’un des soldats, debout dans un pick-up, a salué la foule qui scandait «Russie, Russie, Russie!», «vive l’armée nigérienne!» et «Tiani, Tiani, Tiani!», le nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP, la junte), Abdourahamane Tiani. Les manifestations avaient pourtant été interdites par la junte.