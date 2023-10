Niger: Le président déchu a «tenté de s’évader», selon les militaires

Jeudi, «autour de 3 h du matin, le président déchu Mohamed Bazoum accompagné de sa famille, ses deux cuisiniers, et deux éléments de sécurité a tenté de s’évader de son lieu de détention», a déclaré le porte-parole du régime, le colonel-major Amadou Abdramane, à la télévision nationale.

Il a précisé que cette tentative avait «échoué» et que «les principaux auteurs et certains de leurs complices» avaient été arrêtés.

Appels à sa libération

Ce dernier refuse de démissionner depuis le coup d’État du 26 juillet et était retenu prisonnier dans sa résidence au sein du palais présidentiel avec sa femme Haziza et son fils Salem. Le 18 septembre, il avait saisi la justice ouest-africaine pour demander sa libération et le rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger.