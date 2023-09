Niger: manifestation pour réclamer le départ des soldats français

«Hostilité injustifiée»

Le Niger a par ailleurs retiré l’immunité et le visa diplomatiques de l’ambassadeur de France Sylvain Itté et exigé son «expulsion», selon un arrêté du Ministère de l’intérieur daté de jeudi et une ordonnance du Tribunal de grande instance de Niamey de vendredi, consultés par l’AFP. Selon ce dernier document, ces décisions sont notamment justifiées par «l’hostilité injustifiée» de la France envers le Niger et le fait que la présence de M. Itté sur le territoire nigérien présente «des risques graves de trouble à l’ordre public».