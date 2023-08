Niger: Les voisins rejettent une transition en trois ans

Plus de deux millions d’enfants ont besoin d’aide

Plus de deux millions d’enfants ont «besoin d’une aide humanitaire» au Niger, pays déstabilisé par un récent coup d’État et miné par des violences djihadistes, a affirmé, lundi, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). Ces enfants ont été «touchés par la crise et ont désespérément besoin d’une aide humanitaire», indique l’organisation.

«Avant les récents troubles civils et l’instabilité politique au Niger», l’Unicef estimait déjà, en 2023, «à 1,5 million le nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition, dont au moins 430’000 de la forme la plus mortelle». Selon l’Unicef, ces chiffres peuvent augmenter «si les prix des denrées alimentaires continuent de grimper et si une récession économique frappe les familles, les ménages et les revenus».