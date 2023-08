Niger : Près de 30’000 manifestants soutiennent le coup d’Etat militaire 

Ce stade, le plus grand du Niger et qui porte le nom de Seini Kountché, auteur du premier coup d’Etat au Niger en 1974, était presque rempli et l’atmosphère y était festive, a-t-on constaté. Le général Mohamed Toumba, un des dirigeants du CNSP, a pris la parole devant la foule pour dénoncer ceux «qui sont tapis dans l’ombre» et qui «sont en train de manigancer la subversion» contre «la marche en avant du Niger». «Nous sommes au courant de leur plan machiavélique», a-t-il dit.

Expiration de l’ultimatum

Les contours de la force pour une possible intervention militaire ont été «définis» vendredi par les chefs d’Etat-major de la Cedeao et certaines armées comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire se sont dites prêtes à y participer. Le coup d’Etat a été condamné par l’ensemble des partenaires occidentaux et africains du Niger, mais les militaires nigériens ont reçu le soutien de leurs homologues du Mali et du Burkina Faso – également arrivés au pouvoir par des putschs en 2020 et 2022 – qui affirment qu’une intervention au Niger serait une «déclaration de guerre» à leurs deux pays.