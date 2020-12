Afrique : Nigeria: dix soldats tués dans des heurts avec des djihadistes

Dix soldats nigérians ont été tués et un autre a été pris en otage lors d’affrontements avec des djihadistes dans l’État de Borno (nord-est).

«Nous avons perdu dix soldats dans les combats et un a été pris en otage par les terroristes», a indiqué mardi à l’AFP une source sécuritaire. «C’était une bataille intense et les terroristes ont aussi subi des pertes mais ils ont été en mesure de dominer les soldats», a dit une autre source sécuritaire, ajoutant que les djihadistes se sont emparés de quatre véhicules dont un camion et un véhicule blindé. Les deux sources ont demandé à garder l’anonymat.