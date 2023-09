Nigeria: Une uni prise d'assaut, au moins 24 étudiantes kidnappées

Des hommes armés ont enlevé plus de trente personnes, dont au moins 24 étudiantes, lors d’un assaut à proximité et à l’intérieur d’une université située dans l’Etat de Zamfara dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué des habitants samedi.

Plusieurs dizaines d’hommes armés appartenant à des bandes criminelles ont assailli vendredi avant l’aube la localité de Sabon Gida située près d’une université fédérale dans les environs de Gusau, la capitale de l’Etat de Zamfara, et fait irruption dans trois résidences pour étudiantes, enlevant les occupantes des chambres, ont raconté des habitants à l’AFP.

Les bandits sont arrivés dans le village à moto, ont fait irruption dans les résidences et se sont introduits dans les chambres en brisant les vitres des fenêtres

«Les bandits sont arrivés dans le village à moto, ont fait irruption dans les résidences et se sont introduits dans les chambres en brisant les vitres des fenêtres», a déclaré un habitant de Sabon Gida, Sahabi Musa, qui vit près des hébergements pour étudiantes. «Ils ont enlevé au moins 24 étudiantes ainsi que deux voisins, dont l’un est un membre du personnel de l’université», a ajouté cet habitant.

Soldats arrivés trop tard

Puis les assaillants se sont rendus à l’université et ont enlevé neuf soudeurs employés sur le chantier d’un nouveau bâtiment et qui étaient en train de dormir, a témoigné Shehu Hashimu, un autre habitant qui a confirmé le récit de Sahabi Musa. L’un des soudeurs a réussi à s’enfuir et est retourné dans l’établissement universitaire, selon Shehu Hashimu.