sortie ciné – «Nightmare Alley»: spectacle de cirque dans les bas-fonds

Arnaques Ambitieux mais fauché, Stanton (Bradley Cooper) est embauché dans une fête foraine, au début des années 1940. Il s’initie au mentalisme, apprend à appâter et à manipuler les gens en faisant le show. Il rencontre Molly (Rooney Mara, qui a adoré giflé Bradley Cooper) et part avec elle pour New York, décidé à arnaquer l’élite de la bonne société. Au sommet de sa gloire, il va s’allier à une mystérieuse psychiatre (Cate Blanchett) et monter une arnaque qui pourrait bien se retourner contre lui…