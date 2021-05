Agression sexuelle : Nike a rompu avec Neymar car il refusait de coopérer à une enquête

Une employée de Nike a accusé la star brésilienne d’agression sexuelle. L’équipementier a mené une enquête interne mais Neymar a refusé de coopérer.

Jointe par le WSJ, la porte-parole du joueur a assuré dans un communiqué que «Neymar Jr. se défendra vigoureusement contre ces attaques sans fondement au cas où une quelconque allégation serait présentée, ce qui n’est pas arrivé jusqu’à présent». Et elle a affirmé que les deux parties s’étaient séparées pour des raisons commerciales.

«Profondément troublé»

S’appuyant sur des témoignages et documents, le «Wall Street Journal» rapporte que cette employée a dit à des amis ainsi qu’à des collègues que Neymar avait essayé de la forcer à pratiquer une fellation en 2016, alors qu’elle se trouvait dans sa chambre d’hôtel à New York, où elle travaillait à la coordination et à la logistique d’un événement promotionnel.