Les marques de chaussures font de plus en plus souvent de la publicité pour vanter leur durabilité. Mais qu’en est-il vraiment de la protection du climat et de l’environnement? En voici un aperçu.

Durabilité : Nike, Adidas et On peuvent-il prétendre être durables?

Baskets exposées dans une vitrine. 20min/Marco Zangger

De plus en plus de marques de mode vantent la durabilité de leurs produits, y compris dans l’industrie de la chaussure. «Notre objectif est d’être une entreprise durable», peut-on par exemple lire sur les canaux officiels utilisés par Adidas. Nike parle d’assurer l’avenir du sport grâce à un «Move to Zero», alors que, chez On, on promet que «la durabilité est au cœur de notre travail». Un sondage interne à la branche relativise toutefois ces bonnes intentions.

La Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA), la plus grande association de l’industrie américaine de la chaussure, a publié un sondage à ce sujet en 2022. Il montre que la moitié des personnes interrogées pensent que la branche parle beaucoup de durabilité, mais n’agit guère. Une sur cinq indique même que l’industrie de la chaussure n’a pas fait de progrès notables. Les coûts, la rapidité et la qualité sont généralement plus importants que la durabilité. Mais qu’en est-il au juste de la durabilité chez Adidas, Nike et On?

Adidas

D’ici 2025, Adidas veut produire 90% de tous ses articles de manière durable. Ces derniers sont considérés comme durables dès le moment où ils le sont plus que les articles conventionnels. Et d’ici 2050, toute l’entreprise devrait être climatiquement neutre.

En 2019, Adidas a donc présenté sa première collection «circulaire» nommée «Made To Be Remade», dans laquelle on trouve désormais quatre modèles de sneakers. L’année suivante, la marque a ajouté «Clean Classics», une collection dont les matériaux sont recyclés à au moins 50%. Le chemin semble cependant encore long pour la marque aux trois bandes: les quelque 70 produits de ces deux collections ne représentent qu’une fraction de la collection totale, qui compte plus de 14’000 articles.

Nike

Nike a un objectif clair: pas d’émissions de carbone, pas de déchets. Son programme pour y parvenir se nomme «Move to Zero». Dans le cadre de ce projet, la marque a présenté, en 2022, Nike Forward. Il s’agit d’un matériau plus fin que la moyenne, dont la production doit émettre 75% de carbone en moins. La collection comprend pour l’instant des pantalons et des hauts, mais pas encore de baskets.

La marque qualifie de durables toutes les sneakers dont la fabrication inclut plus de 20% de matériaux recyclés. La collection Space Hippie, composée de 85 à 90% de matériaux recyclés, tient le haut du pavé. Elle comprend trois sneakers et un T-shirt – en revanche, les autres collections comptent plus de 9000 articles.

On

Avec le modèle Cyclon, la marque On a présenté en 2020 une chaussure de course recyclable, fabriquée à partir de haricots et disponible uniquement par abonnement. Grâce à CleanCloud, elle a en outre développé, en collaboration avec des entreprises de biochimie, un processus qui permettra à l’avenir de produire de plus en plus ses matériaux à partir d’émissions de carbone. La première chaussure CleanCloud n’est pas encore disponible sur le marché, mais l’entreprise annonce que, dans le futur, toute sa gamme sera composée de chaussures recyclées. La marque écrit d’ailleurs ceci: «Nous avons entrepris un voyage et il reste encore un long chemin à parcourir.»

Veja, Saye, Ekn et Flamingo’s Life

Si l’on ne veut pas attendre et que l’on souhaite dès aujourd’hui se chausser de manière totalement durable, il vaut donc mieux miser sur des marques comme Veja, Saye, Ekn et Flamingo’s Life. Alors qu’Adidas, Nike et On visent depuis peu une plus grande durabilité, ces dernières ont toujours placé la protection de l’environnement au centre de leurs préoccupations. Mais quel que soit le degré de durabilité de la chaussure, la règle d’or reste la même: il est toujours plus durable de ne pas acheter une nouvelle paire de sneakers!