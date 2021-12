NFT : Nike met la main sur des chaussures virtuelles

La célèbre marque a annoncé le rachat du studio RTFKT qui produit des articles NFT pour les jeux vidéo et le métavers.

Après avoir ouvert son espace virtuel Nikeland dans le jeu Roblox, Nike fait un pas de plus vers le métavers . Le célèbre géant de l’habillement sportif a annoncé le rachat des studios RTFKT (prononcer «artifact», artéfact en anglais). Les termes de cette acquisition n’ont pas été dévoilés.

Fondée au début de l’année passée, cette société crée, en faisant appel à une communauté de designers et de créateurs, des articles de mode virtuels, dont des chaussures, à collectionner et à utiliser dans des jeux vidéo ou les plateformes de métavers, rapporte «Les Échos». Chaque objet est associé à un jeton numérique non fongible qui en certifie l’authenticité grâce à la technologie de la blockchain.