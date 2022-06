guerre en ukraine : Nike quitte définitivement le marché russe

L’équipementier sportif américain ne rouvrira plus ses magasins sur territoire russe.

«Nike Inc. a décidé de quitter le marché russe. Par conséquent, Nike.com et l’application mobile Nike ne seront plus disponibles dans cette région. Les magasins Nike ont récemment fermé temporairement et ne rouvriront pas», a indiqué le groupe dans un message sur son site russe.