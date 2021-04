États-Unis : Nike va se mettre à revendre des baskets à peine portées

Pour réduire les déchets, l’équipementier sportif prévoit d’écouler des paires de chaussures légèrement usagées ou avec de petits défauts de fabrication.

L’idée est de récupérer les chaussures renvoyées par les clients dans les soixante jours après leur achat, de les inspecter et, pour celles qui sont encore vendables, de les brosser et désinfecter à la main. Trois catégories sont prévues: «comme neuves» pour les chaussures ayant été portées un jour ou deux, «légèrement usagées» pour celles utilisées un peu plus longtemps et «avec un petit défaut esthétique» pour celles ayant pâti d’un accroc lors de la fabrication comme une tâche ou une marque.