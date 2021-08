JO de Tokyo - Nikita Ducarroz: «On a montré à la planète ce qu’on savait faire»

Oui , clairement (rires)! Ce sont les juges qui décident et dès ce moment on ne peut plus rien faire. Aujourd’hui. ils ont mis plus de temps que d’habitude pour livrer leurs résultats et j’ai été très soulagée quand c’était sûr que je gagnais la médaille de bronze. (ndlr: l’Américaine Perris Benegas, qui pouvait encore la détrôner, a finalement échoué à 0.70 point de la Suissesse).