Présidentielle américaine : «Nikki Haley, elle est juste géniale», exultent ces ex-fans de Trump

«Elle perçoit le monde tel qu’il est»

«C’était une décision extrêmement rapide»: dès que Paula Blank a eu vent de «l’annonce spéciale» promise par la républicaine à ses partisans à Charleston, dans le sud-est des Etats-Unis, la quinquagénaire s’est ruée sur un billet d'avion. «J’ai appelé mon amie, je lui ai dit: «on y va?»», confie à l’AFP cette professeure, blonde et joviale, résidant tout près de New York. La républicaine a donné sa voix à Donald Trump en 2016 et 2020, mais attendait depuis «des années» la candidature de celle qui fait pourtant figure d’outsider dans la course à l’investiture républicaine. L’ancienne ambassadrice à l’ONU, «s’exprime clairement et perçoit le monde tel qu’il est», défend Paula Bank.