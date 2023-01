États-Unis : Nikki Reed est enceinte de son deuxième enfant

Heureuse nouvelle pour Nikki Reed et Ian Somerhalder. Cinq ans et demi après la naissance de sa fille, Bodhi Soleil , le couple a révélé qu’il attendait un deuxième enfant. Les acteurs ont partagé leur joie sur Instagram avec un cliché de l’Américaine de 34 ans dévoilant son ventre rond avec son aînée dans les bras.

«Des années à rêver, à imaginer et à prier pour ce moment. Tellement d’amour. Quel cadeau», a écrit Nikki en légende de la photo. Son mari de 44 ans, grand fan de protéines, s’est quant à lui adressé à sa femme: «Tout ce que j’ai toujours voulu depuis que je suis enfant, c’est d’avoir une grande famille. Merci Nik de me faire ce cadeau. Merci à cet incroyable être humain pour ce cadeau de vie et d’amour, merci d’être la plus incroyable des mamans et de travailler si dur pour réaliser nos rêves!!!»