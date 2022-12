Nikola Lozina réagit à la pause des Marseillais

W9 : Niko réagit à la pause des «Marseillais»

Nikola Lozina a participé, depuis la première en 2016, à toutes les saisons des «Marseillais vs le Reste du monde», y compris au «Cross», actuellement à l’antenne. Il est chef de famille légendaire du «RDM». C’est peu dire que l’avis du Belge d’origine croate sur «la pause indéterminée» des «Marseillais», annoncée par le directeur général de W9 , était attendu. C’est sur Telegram que le colosse de 1,95m s’est exprimé.

«Je n’ai aucune information sur la fin des «Marseillais». Ce que je peux dire, c’est que ça fait déjà 5 ans qu’on parle de la fin de la téléréalité et force est de constater qu’on est toujours là. Je pense que la téléréalité est une branche de la télé et qu’elle sera toujours présente, qu’elle existera pour toujours. Peut-être sous un nouveau format, peut-être avec des émissions qui seront reliftées», a-t-il confié, dans des propos relayé par Gossip.fr .

Celui qui s’est autoproclamé le Lord a trouvé l’amour grâce au programme. Marié à la starlette Laura Lempika, ils ont accueilli un petit Zlatan, il y a bientôt deux ans. «C’est vrai que c’est une épopée qui prend fin. On commence à avoir tous passé les 30 ans. Je pense que dans la tête de certains candidats l’envie n’y est plus. On est sur une nouvelle ère, a analysé Niko qui met en avant le fait que beaucoup ont fondé une famille. Moi, je suis parti un mois à Marrakech (ndlr: pour le tournage du «Cross») sans le petit, c’était compliqué».