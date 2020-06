Basketball

Nikola Jokic est méconnaissable

Hors de forme en début de saison, le pivot All-Star des Denver Nuggets a perdu beaucoup de poids pendant la pause de la NBA. Jugez plutôt.

Le résultat est franchement bluffant. Joueur intérieur NBA de 2m13 pour environ 130 kilos, Nikola Jokic, un pivot génial (20 points, 10 rebonds et 7 assists de moyenne cette saison) avec des mains en or, a profité de la pause forcée en raison du Covid-19 pour se transformer physiquement. Et pas qu’un peu!