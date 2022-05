Basketball : Nikola Jokic va (encore) être élu MVP

Selon «ESPN», le pivot serbe va remporter pour la deuxième année consécutive le trophée couronnant le meilleur joueur de la saison régulière.

Nikola Jokic et les Nuggets ont été éliminés par les Golden State Warriors au 1er tour des play-off.

La star des Denver Nuggets, concurrencée par le pivot camerounais de Philadelphie, Joel Embiid, longtemps perçu comme le favori pour le titre, et par l’ailier de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, double lauréat en 2019 et 2020, a fini la saison avec 27,1 points, 13,8 rebonds et 7,9 passes de moyenne.