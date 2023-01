Dubaï : Nikola Lozina et Laura Lempika se séparent

Décidément, l’heure n’est pas à la fête pour les amoureux de téléréalité. Après la rupture de Tiffany et Justin, celle de Tatiana et Xavier, celle de Carla et Kevin, voici que Nikola et Laura se séparent. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette triste nouvelle a surpris les fans des amoureux qui s’étaient mis ensemble en 2018 sur le tournage des «Marseillais VS Le reste du monde».