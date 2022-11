Star Academy: Nikos Aliagas parle de sa chute

«Star Academy» : Nikos Aliagas donne des détails sur sa chute

Le 16 novembre 2022, on apprenait que Nikos Aliagas devait renoncer à animer la cérémonie des NRJ Music Awards pour cause de blessure. L’animateur avait en effet chuté durant une coupure pub du prime de la «Star Academy» et les médecins lui avaient vivement déconseillé de prendre l’avion pour se rendre à Cannes.

Après avoir présenté la demi-finale du télécrochet, durant laquelle Anisha, Léa et Enola se sont qualifiées pour la finale, Nikos a donné des détails sur ce qui lui était arrivé. «J’ai eu peur. Je me suis déchiré l'aine, fendu le pied, mais show must go on, a-t-il confié sur le tournage de «The Voice», rapporte «Télé Star». Il a ensuite raconté les circonstances de sa chute: «À la pub, ils ont éteint les lumières et j’ai cru que j’avançais sur du dur, mais je suis tombé et l’autre jambe s’est retournée.»