Droit d’auteur: Nile Rodgers fustige l’UDC pour son clip de campagne

«J’ai écrit «We Are Family» pour qu’elle soit la chanson ultime sur l’inclusion et la diversité à tous les niveaux, indépendamment de la race, de l’ethnie, de l’âge, du sexe, de la religion ou de l’orientation sexuelle. Je condamne son utilisation par l’UDC ou toute autre personne qui ne respecte pas les valeurs de la chanson et de toute personne décente. Le but de la chanson est d’apporter de la joie à tous, sans exclusion!»