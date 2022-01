Ski alpin – Nils Mani, la retraite difficile à accepter

Presque 10 années de Coupe du monde plus tard, c’est un tout autre son de cloche qui résonne. «Je n’ai plus aucune chance réaliste de terminer l’hiver dans le top 25», confie Nils Mani dans un post qui annonce sa retraite. Le skieur n’a pas atteint son objectif de la saison et préfère raccrocher les lattes. «C’est une décision vraiment pas facile pour moi.»