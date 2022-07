Euro en Angleterre: Nils Nielsen: «On ne pouvait pas donner plus»

Le sélectionneur n’a pas perdu son sourire. freshfocus

Comment avez-vous vécu ce match?

C’était une partie intense. On a fait de bonnes choses, mais on a perdu quand même. Je suis très déçu. Ça fait du mal de perdre, après ce genre de bonnes prestations. Parce qu’on a vraiment tout essayé! On avait la possibilité de battre la Suède, mais on n’a pas réussi… C’est toujours comme ça, c’est normal d’être déçu. Ça n’a juste pas été suffisant.

Ça aurait pu tourner des deux côtés, sur la fin…

Je crois qu’on leur a donné des espaces parce qu’on a vraiment tout essayé pour marquer. Un nul n’était de toute façon pas très utile pour nous. On voulait gagner ce match! C’était d’ailleurs la même chose pour la Suède, en face. Nous, on était un peu fatigués, on ne pouvait pas faire plus de changements. On ne pouvait rien faire d’autre. Ça a été une très bonne prestation, je suis content. Mais on ne pouvait pas donner plus. C’est ce qui a fait la différence. En 1re mi-temps, on n’a pas eu la possession, mais sans doute la meilleure occasion. Si on avait pu marquer, ça aurait été sûrement différent.

Que s’est-il passé avec Ramona Bachmann, qui a dû sortir?

Ramona ne pouvait pas continuer et on a dû faire ce changement. C’est dommage, car on avait un plan de jeu et je n’ai pas pu faire d’autres changements ensuite. Je devais garder le 5e au cas où il y aurait une autre blessure. Je n’ai pas encore parlé avec elle. Je crois que c’est musculaire. Elle a juste dit qu’elle devait sortir et je ne me suis pas posé plus de questions. C’est jamais une bonne chose de ne pas pouvoir continuer… Ramona avait le momentum avec elle, dans le jeu. Elle faisait du mal à la défense suédoise et c’est ce dont on avait besoin.

La semaine a été intense…

Je suis heureux que tout ce truc avec le virus soit fini. On peut enfin récupérer et se préparer pour la suite. Je suis sûr que l’état d’esprit de l’équipe en sort renforcé. Elles ont fait une super prestation et je suis sûre qu’elles pourront utiliser ça lors du prochain match. On a encore nos chances, on est encore dans le tournoi. Les Pays-Bas devront être forts pour nous battre.

Pas de regrets sur le penalty annulé de la 9e minute?

Je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé, je n’ai donc pas d’avis là-dessus. J’ai juste vu en direct, peut-être que oui, peut-être que non, pas de commentaires! Je trouve que l’arbitre a été très bonne. Mais si je trouve qu’il y a penalty quand je reverrai le match, je vais être énervé (rires). Mais elle est allée voir la vidéo, donc je ne crois pas que ce soit le cas…

Votre équipe vous a-t-elle surpris?