L'équipe suisse de football féminin se déplace en Roumanie

Face aux troisièmes du groupe, les Suissesses seront favorites. En octobre dernier au Letzigrund, elles s’étaient imposées 2-0 grâce à un doublé d’Ana-Maria Crnogorcevic . À l’automne 2020, dans le cadre cette fois des qualifications pour l’Euro, les joueuses à la croix blanche avaient gagné 0-2 dans la capitale roumaine grâce à un but de l’attaquante du FC Barcelone et à une réussite de Coumba Sow.

Des joueuses pas encore à 100%

Des propos qui concernent également la patronne de la défense Luana Bühler, qui n’a joué qu’un peu plus de 180 minutes depuis le 9 décembre. «Cela ne signifie pas qu’elles ont perdu en termes de qualité, rassure Nils Nielsen. Mais qu’au niveau du rythme, elles ne sont pas encore à 100%. Il faudra probablement effectuer des changements plus rapidement que d’habitude.»

Sans Ramona Bachmann

Ces soucis d’effectif n’inquiètent pas plus que cela Nils Nielsen: «J’ai un bon sentiment, l’équipe est prête. Nous avons établi un plan de jeu clair. Reste maintenant à l’appliquer.» La clé du succès? «Bien utiliser les espaces qu’elles nous offriront en faisant rapidement tourner le ballon. Et se montrer plus efficace qu’il y a cinq mois à Zurich. Pas sûr que nous réussirons à nous créer autant d’occasions. Les Roumaines jouent à domicile et sont très bien organisées.» Les Suissesses ont d’ailleurs principalement travaillé devant le but, lors du traditionnel entraînement d’avant-match. Pour aborder le choc contre l’Italie avec trois longueurs d’avance.