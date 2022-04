Football féminin – Nils Nielsen: «Sur un match, tout est possible»

«Au vu des circonstances, ce pourcentage est un peu plus élevé aujourd’hui, a reconnu le sélectionneur national lundi en conférence de presse. Mais sur un match, tout est possible. Nous allons tout donner pour obtenir un bon résultat».

Les circonstances? Les cadres de la Nati – Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic, Coumba Sow, Luana Bühler – ne sont pas au meilleur de leur forme, de même que Ramona Bachmann, qui a manqué le déplacement en terres roumaines à cause du Covid. Désormais rétablie, la joueuse du PSG sera d’attaque, mardi à la Stockhorn Arena (17 h 45).

La précieuse expérience de Bachmann

«L’Italie sera sous pression, elle devra marquer un but. Cela va nous ouvrir des espaces. À nous d’en profiter»

La contre-performance réalisée en Roumanie peut-elle laisser des traces? «Vendredi, après le match, nous étions toutes très déçues de notre performance, avoue la meilleure joueuse helvétique en 2021 . Le jour suivant, nous avons analysé notre partie à la vidéo et nous nous sommes rendu compte que nous nous étions créé vraiment beaucoup d’occasions. Et ce résultat n’a pas affecté notre détermination.»

Parmi les trois vainqueurs du 2e tour, un classement est effectué en prenant en compte la phase de groupes et le résultat du second tour. Les deux premiers sont qualifiés pour le Mondial, le 3e doit disputer des barrages intercontinentaux.

Une Italie en grande forme

Pour résister aux Transalpines, la Suisse devra réaliser une performance encore plus aboutie que lors du succès en Sicile. «Actuellement l’Italie est très très forte, meilleure qu’en automne dernier. Elle possède des joueuses de classe internationale à presque tous les postes, observe le sélectionneur suisse. En 2022, elle a récupéré toutes ses joueuses et réalisé de grosses performances, éliminant le Danemark puis la Norvège, avant de tenir en échec la Suède (ndlr: défaite aux penalties lors de la finale de l’Algarve Cup). Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle va nous battre.»

«Il faudra être très solide défensivement, prévient Lia Wälti. L’Italie sera sous pression, elle devra marquer un but. Cela va nous ouvrir des espaces. À nous d’en profiter. Mais il faudra nous montrer plus réalistes que face aux Roumaines. Donc être plus tranquilles devant le but.»