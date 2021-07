Cyclisme : Nils Politt plus fort que Stefan Küng

Le coureur de la Bora a été le plus malin jeudi sur les routes du Tour de France. Il s’est imposé en solitaire. Dans la bonne échappée, Stefan Küng a sauté à 14,5 km de l’arrivée.

L’Allemand Nils Politt (Bora) a remporté la douzième étape du Tour de France jeudi, entre St-Paul-3-Châteaux et Nîmes (159,4 km) après avoir faussé compagnie à ses compagnons d’échappée à 12 kilomètres de l’arrivée.

Le porteur du maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar (UAE), a terminé l’étape au sein du peloton, avec ses adversaires directs, à plus d’un quart d’heure.

Pour le gain de l’étape, Politt a devancé d’une trentaine de secondes l’Espagnol Imanol Erviti et l’Australien Harry Sweeny. Le Suisse Stefan Küng a pris la 4e place à 1’ 58”, avant que le Slovène Luka Mezgec devance l’Allemand André Greipel en tête d’un petit groupe.

Küng dans la bonne échappée

Dans un début d’étape ultrarapide et mouvementé, en raison du vent soufflant avec force, l’échappée a pris forme après une quinzaine de kilomètres avec notamment le champion du monde Julian Alaphilippe, très vigilant.

Le groupe de 13 coureurs, composé de gros rouleurs (Bissegger, Küng, Politt, Van Moer, Erviti et Boasson Hagen entre autres), a creusé l’écart d’autant plus vite que douze équipes étaient représentées. Derrière, aucune des 11 autres formations n’a cherché à assumer la poursuite et l’équipe du maillot jaune s’est contentée de gérer l’écart.