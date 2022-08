Européens de Munich: Nina Brunner: «Ce titre, on veut le conserver»

Couronnées en 2021 à Vienne, Nina Brunner (29 ans) et Tanja Hüberli (26 ans) se sont offertes l’occasion de conserver leur titre de championnes d’Europe. Vendredi, à Munich, la Zurichoise et la Zougoise ont aisément remporté leur demi-finale contre les Espagnoles Daniela Alvarez et Tania Moreno en deux sets et en 38 minutes (21-14 21-17).