Tir sportif - Nina Christen en dépression post-olympique

La santé mentale importe autant que celle physique. Les athlètes l’ont bien compris, et ils sont de plus en plus nombreux à insister sur l’importance de la tête dans le sport. C’est au tour de Nina Christen de briser le tabou, en évoquant sa dépression post-olympique. Celle qui a obtenu les médailles de bronze et d’or en tir sportif aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 l’a annoncé publiquement sur Instagram mercredi.