JO 2020 - Nina Christen: «Mon téléphone n’a pas arrêté de sonner après mon dernier tir»

Il faut d’abord évacuer la pression. Le doigt ne doit pas trembler. Ensuite, le secret, c’est d’oublier le tir précédent. Il faut respirer, se concentrer à nouveau. Et rester dans la compétition même après un tir raté. C’était tendu jusqu’au bout pour la médaille et les derniers coups ont été parmi les plus durs de ma carrière.