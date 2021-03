Californie : Nina Dobrev et Julianne Hough ont une nouvelle activité

L’actrice et la danseuse se sont lancées dans la production de vins qui leur ressemblent.

«Faible en calories, en glucides, sans additifs, végane, sans gluten, convenant au régime cétogène et délicieux». Quand Nina Dobrev décrit les produits de la ligne Fresh Vine Wine, on s’attend plus à des assiettes de crudités qu’à des bouteilles de vin. C’est pourtant bien dans la production de pinard que l’actrice et sa meilleure amie, la danseuse Julianne Hough, se sont lancées.