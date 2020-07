États-Unis

Nina Dobrev: «Une série par des femmes pour des femmes»

L’actrice s’était faite plutôt discrète depuis la fin de «Vampire Diaries» en 2017, série qui l’a révélée. Ça pourrait bien changer.

L’actrice bulgaro-canadienne a un nouveau projet en ligne de mire. Elle a acquis les droits pour la TV de «Woman 99», best-seller (ci-dessous) écrit par l’Américaine Greer Macallister, dans lequel une jeune femme tente de libérer sa sœur d’un asile psychiatrique. En plus d’y camper le premier rôle, il est prévu que Nina Dobrev coproduise cette fiction.

«Donner vie à «Woman 99» est un rêve qui devient réalité. C’est tellement important de raconter des histoires de femmes écrites par des femmes avec des femmes pour des femmes», a résumé la comédienne de 31 ans dans un communiqué cité par plusieurs médias américains dont Deadline . Plus loin, Dobrev a détaillé le pitch de «Woman 99»: «Ce récit historique explore les thèmes de la maladie mentale, de l’inégalité sociale et de l’injustice. C’est aujourd’hui encore terriblement pertinent, même des siècles après que l’histoire a eu lieu. Malheureusement, elle continue de se répéter.»

L’auteure, Greer Macallister, est naturellement aux anges de voir son roman prochainement porté à l’écran: «Dès notre première conversation avec Nina, j’ai été bluffée par son enthousiasme, sa perspicacité et sa passion pour cette histoire. De plus, l’approche inclusive du projet, conduit uniquement par des femmes, est parfaite pour donner vie aux filles peu commodes de l’asile de Goldengrove.» Précisons encore que, pour l’heure, il est impossible de dire quand et sur quelle chaîne sera diffusée cette adaptation.