«Fortnite»Ninja peste contre «ces mauvais joueurs qui ruinent le jeu»

Tyler «Ninja» Blevins plaide pour la création d’une ligue dédiée au plus haut niveau sur «Fortnite»

Au sein des mastodontes de l’e-sport comme «Call of Duty» ou «League of Legends», «Fortnite» fait actuellement figure d’exception puisque c’est l’un des seuls titres majeurs à ne pas être doté d’une ligue dédiée pour l’élite des joueurs. Un état de fait une nouvelle fois mis en lumière ce week-end par le célèbre streamer Ninja, qui a poussé un petit coup de gueule sur Twitter après avoir regardé les Fortnite Champion Series WarmUp.

«Des éliminations débiles»

Dans un long message audio, la star américaine a ainsi déploré le mélange entre amateurs et professionnels lors des tournois en ligne, qui freine à son avis grandement le développement de la scène compétitive du battle royale d’Epic Games. En cause, «certains mauvais joueurs qui font des éliminations débiles, qui agressent les teams et qui ruinent le jeu pour tout le monde», peste ainsi Tyler «Ninja» Blevins. Durant les qualifications des FNCS, compétitions ouvertes à tous, il est en effet courant de voir de nombreux pros se faire attaquer dès l’atterrissage sans raison valable par des adversaires de niveau moindre.