Ninja Warrior: Phil Güd est de retour et il n’est pas seul

Berger du côté des Mayens-de-Chamoson (VS), Serge est surtout «un membre actif du güdisme». «Ça veut dire qu’il faut diffuser de l’amour, être respectueux de Mère Nature, de ton corps et ton esprit. Et le güdisme, c’est surtout la fashion», raconte celui qui ne connaissait pas l’émission avant de voir Phil y faire ses preuves . «Je l’ai trouvé admirable et ça m’a parlé. Il y a quelque chose au niveau de ma génétique qui s’est allumé», poursuit-il.

Les frères se sont entraînés ensemble et notamment à la montagne, où Serge a sa bergerie. Un changement de lieu salutaire pour Phil le Genevois. «J’avais plus l’habitude des salles et de la fonte et ça m’a reconnecté avec la nature, ça m’a fait du bien de me rouler dans l’herbe et de soulever de la brebis. C’est différent, c’est du poids vivant, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et on a fait quelques entraînements avec des meules de fromage», se souvient-il.