Un Genevois en lice dans Ninja Warrior: face aux légendes

Après la Vaudoise Léa et le Genevois Phil Güd, un troisième Romand tente sa chance dans «Ninja Warrior: face aux légendes» ce vendredi 14 juillet 2023. Il s’agit de Gaëtan, un doctorant genevois de 27 ans dont les spécialités sont les mathématiques et la grimpe. Et comme la jeune Léa, il n’avait jamais vraiment regardé le programme avant qu’on lui propose d’y participer. «Je n’ai pas la télé, mais j’avais vu des images et entendu parler de l’émission et je m’étais toujours dit que ça avait l’air vraiment cool», confie-t-il. Ses parents et son petit frère lui avaient d’ailleurs suggéré à plusieurs reprises de s’y inscrire.