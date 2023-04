Hockey: Nino bat Nico, les deux marquent

Les choses se corsent, à Long Island, alors que les play-off commencent à approcher. Les Devils restaient certes sur quatre succès d'affilée, après un gros coup de moins bien en mars, mais la défaite à Winnipeg a dû faire mal. Les joueurs du New Jersey en ont prix six et seul leur capitaine Nico Hischier a été capable de sauver l'honneur, en marquant avec abnégation le but dit «de l'honneur» a moins de 15 secondes de la sirène finale.

Avant ce but tardif et un peu inutile, tant Timo Meier (2 tirs au but) que Jonas Siegenthaler (2 envois cadrés) ont souffert de la comparaison avec les Jets. Ils ont terminé respectivement la partie avec des bilans de -1 et -2. De l'autre côté de la patinoire, Nino Niederreiter a inscrit son 24e but de l'exercice à la 17e. Le «Biennois» Nikolaj Ehlers a quant à lui réussi un doublé (5e et 55) pour la franchise du Manitoba.