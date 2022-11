Hockey sur glace : Nino Niederreiter à la base de l’improbable retournement de Nashville

Les Predators avaient posé le premier pied dans la défaite, menés 3-0 contre Vancouver. Grâce notamment à un but et un assist de leur défenseur bernois, ils ont arraché la victoire (4-3).

L’affreuse séance de penalties venue parachever la victoire de Nashville samedi face à Vancouver ne rend pas hommage au très joli retournement de situation qui venait de se produire. Menés 3-0 après le premier tiers, les Predators ont confié l’opération come-back à Nino Niederreiter, qui a tout de suite su quoi faire de cette casquette-là. Dès le début de la deuxième période, le Grison armait une passe au bon endroit pour être déviée devant le but (3-1). Tout en abnégation, c’est lui qui remettait les deux équipes à égalité à la 43e (3-3). Sa cinquième réussite de la saison. Nashville, également avec Roman Josi (aligné durant 25’16), profitait donc des ratés de son adversaire aux tirs au but pour signer une deuxième victoire de rang.

New Jersey reste 2e à l’Est, ce qu’il doit en partie au onzième point de l’exercice de Nico Hischier. Le Valaisan a fait tout juste sur le 2-1 de sa formation, opposée à Calgary, en traversant l’entier du camp adverse et un glissant un très bon puck devant les filets. Tomas Tatar et Fabian Zetterlund ont terminé le travail. Les Devils ont fini par s’imposer en prolongations (4-3) grâce au même Zetterlund. Jonas Siegenthaler a largement pris part à ce succès, du haut de son +2 et de ses 21’14 de jeu.