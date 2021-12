Hockey sur glace - Nino Niederreiter brille avec les Hurricanes

Nino Niederreiter a inscrit un but et délivré une passe contre Buffalo.

Après trois défaites consécutives, Carolina a réagi de fort belle manière en corrigeant Buffalo (6-2) devant son public dans la nuit de samedi à dimanche. Nino Niederreiter en a profité pour inscrire un but et pour délivrer un assist , ses 8e et 9e points de l’exercice.