Hockey sur glace – Nino Niederreiter buteur et vainqueur en NHL

Getty Images via AFP

Nino Niederreiter a inscrit son onzième but de la saison.

Nino Niederreiter a été en vue vendredi soir en NHL. L’attaquant grison a a en effet activement participé à la victoire des Carolina Hurricanes sur les New York Rangers (6-3). «El Nino» a en effet inscrit le 5-1 pour son équipe, son onzième but de la saison. Il a été aligné pendant 18’33’’ et a terminé sur un différentiel neutre.