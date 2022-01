Hockey sur glace – Nino Niederreiter décisif pour les Hurricanes en NHL

Nino Niederreiter a été décisif jeudi soir pour les Carolina Hurricanes. L’ailier grison a en effet égalisé à 2-2 pour ses couleurs à la 57e minute du match. Les «Canes» ont fini par s’imposer aux tirs au but à Ottawa, Niederreiter (14’10’’ de temps de jeu/différentiel de +1) n’ayant pas eu besoin d’aller affronter le gardien Matt Murray lors de la série.

Les autres Suisses alignés jeudi en NHL n’ont pas connu la même réussite. Roman Josi (27’14’’/-1) et les Nashville Predators se sont inclinés 2-3 aux tirs au but à Edmonton. Josi a raté son tir au but, le dernier de la série.