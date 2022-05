Hockey sur glace : Nino Niederreiter et les Hurricanes en vacances

Carolina s’est incliné lors de l’acte VII de la demi-finale des play-off de la Conférence Est contre les Rangers (2-6). Les coéquipiers du Grison n’ont pas eu voix au chapitre.

Pas de finale de Conférence Est pour Nino Niederreiter et Carolina. Dans la nuit de lundi à mardi, les Hurricanes ont été balayés 2-6 par les Rangers lors de l’acte VII. La franchise new-yorkaise, qui n’avait plus connu pareil succès depuis 2015, affrontera Tampa Bay, qui les avait déjà battus il y a 7 ans.

Dans ce match décisif, les coéquipiers d’«El Nino» n’ont jamais pu croire à une qualification. Après 8 minutes de jeu, ils étaient déjà menés de deux longueurs après des réussites d’Adam Fox (4e) et Chris Kreider (8e) en supériorité numérique. «Cela nous a tués», a avoué l’entraîneur des Hurricanes Rod Brind’Amour.

Le gardien se blesse

Les choses se sont encore compliquées lorsque le portier Antti Raanta a dû quitter la glace à la suite d’une blessure (36e). Les Rangers en ont profité pour creuser l’écart par Ryan Strome (37e) 47 secondes plus tard. La messe était dite, d’autant plus qu’Igor Shesterkin s’est montré très à son affaire devant son filet, avec 37 parades.

Malgré 4 tirs cadrés et 17’59 passées sur la glace, Niederreiter n’a pas inscrit son nom à la feuille de statistiques, terminant la rencontre avec un bilan négatif (-3). Il s’agit du premier revers à domicile de Carolina dans ces séries. «Tout peut arriver dans un septième match, a expliqué le capitaine Jordan Staal. Et cela s’est mal passé pour nous. Tout le monde n’a pas rendez-vous présent et malheureusement notre saison est terminée.»