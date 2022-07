Hockey sur glace : Nino Niederreiter rejoint Roman Josi à Nashville

L’effectif des Nashville Predators aura une identité encore un peu plus suisse la saison prochaine. En plus de son défenseur indéboulonnable et capitaine Roman Josi, la franchise du Tennessee pourra compter sur Nino Niederreiter. L’attaquant grison était en fin de contrat avec les Carolina Hurricanes et a décidé de rejoindre Nashville, où il a signé un contrat de 8 millions de dollars sur deux ans.